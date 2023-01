Justiça decreta preventiva de quatro golpistas presos em atos antidemocráticos - Sergio Lima / AFP

Publicado 10/01/2023 14:45

A pedido da Procuradoria-Geral da República, a Justiça Federal em Brasília decretou a prisão preventiva - sem data para acabar - de quatro golpistas que haviam sido presos em flagrante no domingo, 8, em meio à depredação das instalações do Supremo Tribunal Federal. A medida foi deferida em audiências de custódia realizadas na madrugada desta terça-feira, 10.

As requisições de prisão preventiva partiram do promotor André Alisson, que integra a assessoria criminal do procurador-geral Augusto Aras. Tratam-se das primeiras preventivas impostas a golpistas que atacaram a sede dos três Poderes.

Ao defender a manutenção da custódia dos golpistas, Alisson apontou a gravidade dos crimes praticados - 'sobretudo, pelo terror imposto à sociedade, pelo desprezo à cúpula dos Poderes da República e pelo simbolismo que essas instituições representam para o regime democrático'.

Na avaliação da PGR, a prisão preventiva dos quatro golpistas é necessária para 'a garantia da ordem pública, a aplicação penal, a regularidade da investigação e eventual instrução penal, bem como para evitar a prática de novas infrações penais'.