Simone Tebet (MDB) - Miguel Schincariol/AFP

Simone Tebet (MDB) Miguel Schincariol/AFP

Publicado 10/01/2023 13:26

A ministra do Planejamento e Orçamento e senadora afastada, Simone Tebet (MDB-MS), afirmou que o governo e as manifestações golpistas mostrarão que o centro democrático e a frente ampla estão ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em sua avaliação, os atos antidemocráticos de domingo, 8, ocorridos em Brasília abalaram a figura do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em sua avaliação, as manifestações golpistas serviram para "unir o Brasil" e mostrar que a extrema-direita, "que é a minoria da minoria, está cada vez mais alijada do processo democrático". "Vamos fazer do limão uma limonada para mostrar que o centro democrático, a frente ampla está com o presidente Lula nesse processo de fortalecimento da democracia", declarou Tebet.

Para a ministra, é o momento de mostrar que as instituições estão fortes e "que estamos dentro da normalidade". "Essa página absolutamente já está virada."

As falas de Tebet foram a jornalistas e ocorreram em Plenário no Senado, que realiza sessão sobre o decreto de intervenção federal na segurança do Distrito Federal. A ministra, contudo, apontou que foi à sessão não para votar, mas como "cidadã brasileira".