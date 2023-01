Bolsonaristas acampados no setor militar são detidos e levados para a Polícia Federal - Reprodução: TV Globo

Publicado 10/01/2023 10:54 | Atualizado 10/01/2023 11:14

A Polícia Federal (PF) liberou na noite de segunda-feira, 9, dois ônibus com idosos e mulheres com filhos pequenos que haviam sido detidos no acampamento de bolsonaristas em frente ao quartel-general do Exército em Brasília, no Distrito Federal.Durante a manhã de segunda, mais de 1.200 bolsonaristas foram detidos e retidos do local e levados ao ginásio da Academia Nacional da Polícia Federal, após os ataques terroristas cometidos na sede do Congresso Nacional, no Palácio do Planalto e na sede do Supremo Tribunal Federal (STF) no último domingo, 8 Todas as pessoas detidas no acampamento em frente ao QG foram levadas para a Academia da PF, na capital federal. Segundo o ministro da Justiça, Flávio Dino, os vândalos estão sendo identificados e ouvidos pelas autoridades. As pessoas detidas, de acordo com a Justiça, podem ser liberadas ou ser encaminhadas para detenção após o esclarecimento. A expectativa é que a audiência dure até está terça-feira, 10. Todos os idosos liberados têm algum tipo de comorbidade.