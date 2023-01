Bolsonaro internado em hospital em Orlando - Reprodução/Redes Sociais

Bolsonaro internado em hospital em OrlandoReprodução/Redes Sociais

Publicado 10/01/2023 09:57 | Atualizado 10/01/2023 10:04

O ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (PL), publicou nas redes sociais, na noite desta segunda-feira, 9, uma foto em que aparece internado em um hospital, em Orlando, nos Estados Unidos. Ele foi levado para atendimento médico após sentir dores abdominais.

Os posts no Instagram e Twitter foram feitos após o jornal "Estado de Minas" divulgar uma matéria na qual o hospital AdventHealth Celebration negou à reportagem que o ex-mandatário do Brasil estivesse internado no local.

Bolsonaro escreveu: "Após a facada sofrida em Juiz de Fora/MG, fui submetido à cinco cirurgias. Desde a última, por por duas vezes tive aderências que me levaram à outros procedimentos médicos. No dia de ontem uma nova aderência e baixa hospitalar em Orlando/USA. Grato pelas orações e mensagens de pronto restabelecimento".



Nos comentários, diversos políticos e personalidades desejaram melhoras ao ex-presidente. "Que anjos do Senhor acampem ao seu lado dando livramento! Orando por você", escreveu a deputada estadual pela Bahia, Talita Oliveira (Republicanos). "Deus é contigo meu irmão, melhoras!", comentou o deputado federal pelo Rio, Hélio Lopes (PL). "Estamos orando pelo seu restabelecimento, presidente!", disse o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). A influenciadora e ex-BBB Emily Garcia desejou: "Saúde".

Por outro lado, internautas opositores criticaram: "Pra fugir, mais uma vez, este cidadão se hospitaliza. Enfim, que se recupere logo pois seu destino é certo e sabemos muito bem qual é ele!", escreveu um. "É só acontecer algo que inventa alguma coisa. Fujão", comentou outro. "Melhoras e volte pro Brasil logo para ir direto pra prisão", afirmou mais uma pessoa. "Vai ficar de mimimi até quando?", questionou outro internauta. "Poxa, justamente na hora que seria deportado!? Que pena, não!?", disse outro usuário do Instagram.