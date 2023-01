Michelle Bolsonaro se manifesta sobre o estado de saúde do marido, Jair Bolsonaro - Reprodução do Instagram

Publicado 09/01/2023 16:38

Rio - Michele Bolsonaro confirmou através do Instagram Stories, nesta segunda-feira, que o marido Jair Bolsonaro está hospitalizado nos Estados Unidos. Ela informou que o ex-presidente está em observação em uma unidade de saúde após sentir um desconforto abdominal.

"Meus queridos, venho informar que meu marido, Jair Bolsonaro, se encontra em observação no hospital em razão de um desconforto abdominal, decorrente das sequelas da facada que levou em 2018, de um ex-filiado do PSOL. Estamos em oração pela saúde dele e pelo Brasil", escreveu a ex-primeira dama.

Desde que sofreu a facada, durante campanha eleitoral em 2018, Bolsonaro já havia foi internado pelo menos seis vezes. A mais recente ocorreu em novembro de 2022, quando deu entrada no Hospital das Forças Armadas, em Brasília. Ele já realizou seis cirurgias e foi diagnosticado com covid-19.

O ex-chefe do Executivo viajou para fora do Brasil no dia 30 dezembro, antes da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele foi acompanhado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e da filha Laura, de 12 anos. A família está hospedada em uma casa de férias do ex-lutador de MMA José Aldo, na cidade de Kissimmee, a cerca de 35 quilômetros de Orlando.