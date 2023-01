Polícia Civil apreende 42 celulares durante vandalismo em Brasília - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 09/01/2023 16:36





Até o momento, a Polícia Civil do Distrito Federal apreendeu um total de 42 celulares durante os atos de vandalismo registrados nos prédios dos Três Poderes nesse domingo (8) , em Brasília .De acordo com publicação nas redes sociais, até as 12h20 desta segunda-feira (9), esse era o número contabilizado de aparelhos recolhidos pelos policiais no local onde ocorreram os episódios de depredação.

Na tarde deste domingo, bolsonaristas invadiram e vandalizaram os prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF). Os edifícios públicos da capital ficaram completamente depredados. Na ocasião, instalações foram quebradas, câmeras de segurança arrancadas e destruídas e a fiação foi exposta.



Os invasores destruíram, inclusive, parte importante do acervo artístico e arquitetônico ali reunido e que "representa um capítulo importante da história nacional", conforme nota emitida nesta segunda-feira pelo Palácio do Planalto.

Nesta manhã, os chefes dos poderes divulgaram uma nota conjunta "rejeitando" os "atos terroristas, de vandalismo, criminosos e golpistas". O comunicado é assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT); pelo presidente do Senado em exercício, Veneziano Vital do Rêgo; pelo presidente da Câmara, Arthur Lira; e pela presidente do Supremo, Rosa Weber.

O texto foi divulgado nas redes após reunião de Lula, por volta das 9h, com Weber para discutir as medidas a serem tomadas após os episódios de violência. Do encontro, também participaram os ministros do STF Luiz Roberto Barroso e Dias Toffoli; o vice-presidente, Geraldo Alckmin; os ministros da Justiça, Flávio Dino; Fazenda, Fernando Haddad; Casa Civil, Rui Costa; e Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

A reunião foi realizada em um dos poucos ambientes do Palácio que não foram depredados durante os atos de domingo. O local tinha uma espécie de proteção especial, por isso não pôde ser invadido pelos bolsonaristas.



Intervenção federal



Nesta segunda, o Congresso Nacional se prepara para votar a intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal decretada pelo presidente Lula ainda ontem.



Na ocasião, Lula criticou os atos realizados na capital federal e chamou os extremistas de “fascistas”. Ele ressaltou que os financiadores e os suspeitos de integrarem os grupos serão presos.



A intervenção federal significa que a Segurança Pública do Distrito Federal será de responsabilidade da União. O presidente nomeou o secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli.