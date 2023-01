Manifestantes invadem Congresso Nacional e STF - Sergio Lima / AFP

Manifestantes invadem Congresso Nacional e STF Sergio Lima / AFP

Publicado 09/01/2023 15:41 | Atualizado 09/01/2023 15:41

Rio - A busca pelos envolvidos nos atos terroristas em Brasília, no último domingo, continuam à todo vapor. A Polícia Federal informou através do Instagram, nesta segunda-feira, que um e-mail foi criado para receber informações sobre os participantes da invasão ao Congresso Nacional, ao Palácio do Planalto e ao Supremo Tribunal Federal. O Ministério da Justiça e Segurança Pública também criou um canal para receber denúncias. Vale ressaltar que todas as informações enviadas serão mantidas em sigilo pelos órgãos.

"A Polícia Federal informa que criou o e-mail denuncia8janeiro@pf.gov.br para receber informações sobre envolvidos nos atos do último domingo. Qualquer informação é bem-vinda", diz o comunicado.







Já o Ministério da Justiça e Segurança Pública "criou o e-mail *denuncia@mj.gov.br*.







