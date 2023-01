Governador do DF, Ibaneis Rocha - Reprodução: redes sociais

Publicado 09/01/2023 15:32 | Atualizado 09/01/2023 15:33

Braília - O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), divulgou uma nota, nesta segunda-feir (9), comentando pela primeira vez a determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de afastá-lo do cargo por 90 dias. O político foi afastado para apuração de suposta omissão ao deixar de acionar forças de segurança para conter os atos que culminaram na invasão e depredação das sedes dos três Poderes.

"Respeito a decisão do ministro Alexandre de Moraes, mas reitero minha fé na Justiça e nas instituições democráticas", disse ele, em nota divulgada nas redes sociais. "Confio que ao curso da apuração de responsabilidades será devidamente esclarecido o papel de cada um dos agentes públicos, bem como a inteira disposição do Governo do Distrito Federal no sentido de evitar todo e qualquer ato que atentasse contra o patrimônio público de nossa Capital, jamais esperando que a situação atingisse o ponto a que, infelizmente, assistimos", afirmou.

Ibaneis Rocha disse repudiar as cenas de "barbarismo" e defendeu a responsabilização "de toda a rede que possa existir de financiamento" dos atos antidemocráticos.