Renan Calheiros pede extradição de Jair Bolsonaro - Reprodução de vídeo / Uol

Renan Calheiros pede extradição de Jair Bolsonaro Reprodução de vídeo / Uol

Publicado 09/01/2023 13:49

Rio - Renan Calheiros (MDB) criticou Jair Bolsonaro e pediu a extradição do ex-presidente, que está nos Estados Unidos, para o Brasil após invasão ao Congresso Nacional, ao Palácio do Planalto e ao Supremo Tribunal Federal, em Brasília. O senador de Alagoas afirmou que o ex-chefe do poder executivo federal deve "responder por todos os crimes que cometeu".

"É preciso, imediatamente, fazer a extradição do Bolsonaro para o Brasil, para que ele responda por todos os crimes que cometeu, e não apenas com relação às vítimas da covid-19. Em todos os momentos, o Bolsonaro foi esse que está aí: fugiu na hora H, quando estava para se deflagrar a invasão à sede dos Três Poderes", disse Calheiros, em entrevista ao "Uol".

Ao site, Calheiros ainda pediu o impeachment de Augusto Aras. O senador afirmou que foi enganado pelo Procurador-geral da República e o acusou de agir em defesa de interesses que beneficiariam Bolsonaro e seus apoiadores. "Fui enganado. Ele repetiu que seria isento na questão dos encaminhamentos que seriam tomados pela CPI e fez tudo diferente. Até passou o ano dizendo que não tinha as provas que a CPI havia juntado. Ele não pode nos enganar novamente. Defendo o impeachment do procurador-geral da República porque ele é um reincidente na prevaricação".

Renan ainda alfinetou o governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha, afastado do cargo por 90 dias, e defendeu a expulsão dele do MDB. "Sou do mesmo partido, mas vou defender que ele seja expulso do MDB pelos males que praticou, não apenas neste final de semana. Ele vem praticando em benefício do Bolsonaro e desses terroristas há bastante tempo".