Declaração foi dada durante votos do Papa ao corpo diplomático no VaticanoAndreas Solaro / AFP

Publicado 09/01/2023 12:23 | Atualizado 09/01/2023 12:29

Vaticano - O papa Francisco lamentou, nesta segunda-feira, 9, "as tensões" e as "violências" em vários países do continente americano atingidos por crises políticas, entre eles o Brasil, onde bolsonaristas invadiram as sedes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário no domingo, 8.

"Penso nas várias crises políticas em vários países do continente americano, com sua parcela de tensões e formas de violência agudizando os conflitos sociais", afirmou, durante seus votos ao corpo diplomático no Vaticano.

"Penso, particularmente, no que aconteceu recentemente no Peru e nestas últimas horas no Brasil", completou. O pontífice descreveu como "preocupante" o "enfraquecimento, em muitas partes do mundo, da democracia".

Em Brasília, centenas de bolsonaristas romperam as barreiras policiais e invadiram o Congresso, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal, quebrando janelas, vandalizando gabinetes e destruindo obras de arte.