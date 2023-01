Cindy Mendes morreu no último domingo, em São Paulo - Reprodução

Publicado 09/01/2023 10:48 | Atualizado 09/01/2023 10:51

Rio - A atriz Cindy Mendes, conhecida por seu papel na série "Antônia", da TV Globo, morreu neste domingo, em São Paulo. De acordo com a revista "Contigo", a artista foi vítima de complicações de uma pneumonia. Famosos como as cantoras Leilah Moreno, Quelynah e Negra Li, que atuaram com ela no seriado, usaram as redes sociais para lamentar a morte da amiga. O rapper Emicida também se manifestou. "Notícia triste demais", escreveu.

"Hoje a Cindy descansou e o coração está apertado em dar esta notícia! Obrigada por ter feito parte de um projeto tão importante que representou meninas do Brasil todo. Sua rima, sua voz, sua interpretação está eternizada no cinema e em nosso coração. Esteja certa que cumpriu seu tempo na terra e fez muita gente feliz! Sim, você brilhou muito como uma diva! Diva incompreendida e 'pouco reconhecida' como você mesma dizia. Talvez um dia todos ouçam sua arte e conheçam seu valor! Todo meu amor e força a família. Meus sentimentos a todos os fãs e amigos! Seguimos aqui com amor e saudades!", disse Leilah.

"Luto", escreveu apenas Negra Li nos Stories, do Instagram. "Cindy, eu não tenho palavras pra me despedir. Eu só preciso dizer obrigada, irmã. Fizemos sim história viu e você foi parte disso. Obrigada pelo seu talento. Você é de muita luz sim! Agora vai brilhar no céu. Minha linda irmã. Você é e será sempre uma Antonia! Te amo", afirmou Quelynah.

Cindy era conhecida por seu papel em "Antônia", da TV Globo, que mostrava a jornada de quatro mulheres da Vila Brasilândia, na periferia de São Paulo, para se tornarem cantoras.