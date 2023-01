Atos antidemocráticos, invasões e depredações aconteceram na sede dos Três Poderes em Brasília - Sergio Lima / AFP

Atos antidemocráticos, invasões e depredações aconteceram na sede dos Três Poderes em BrasíliaSergio Lima / AFP

Publicado 09/01/2023 10:40 | Atualizado 09/01/2023 11:20

A Organização das Nações Unidas repudiou os atos antidemocráticos, invasões e depredações que aconteceram neste domingo 8, no Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal (STF)

fotogaleria

"A ONU condena veementemente qualquer ataque dessa natureza, que representa uma séria ameaça às instituições democráticas. A organização pede às autoridades que priorizem o reestabelecimento da ordem e que defendam a democracia e o Estado de direito", diz o pronunciamento.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, também falou sobre o ocorrido. "Condeno o assalto às instituições democráticas do Brasil. A vontade do povo brasileiro e as instituições devem ser respeitadas. Tenho plena confiança que assim será. O Brasil é um grande país democrático", declarou.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi um dos importantes nomes que rechaçaram o ataque. "Condeno o atentado à democracia e à transferência pacífica do poder no Brasil. As instituições democráticas do Brasil têm todo o nosso apoio e a vontade do povo brasileiro não deve ser abalada. Estou ansioso para continuar a trabalhar com Lula", afirmou.



Antes da declaração, o secretário de Estado Antony Blinken, já havia dito que os EUA "condenam qualquer tentativa de fragilizar a democracia" no Brasil, e que o presidente americano estava acompanhando de perto a situação.

"Todo meu apoio ao presidente Lula e às instituições eleitas livre e democraticamente pelo povo brasileiro. Condenamos veementemente o assalto ao Congresso e pedimos o retorno imediato à normalidade democrática", disse o primeiro-ministro da Espanha Pedro Sánchez.

O presidente do Equador, Guillermo Lasso, se manifestou. "Condeno as ações de desrespeito e vandalismo perpetradas contra as instituições democráticas de Brasília, pois atentam contra a ordem democrática e a segurança cidadã", disse o mandatário ao mencionar apoio a Lula.

O presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, afirmou: "Lamentamos e condenamos as ações realizadas no Brasil que ameaçam a democracia e as instituições".

"Estamos acompanhando com preocupação os acontecimentos que estão ocorrendo no Brasil. O caminho deve ser sempre o respeito às instituições, a democracia, a liberdade e a não violência", declarou o presidente do Paraguai Marito Abdo.

Já o presidente do México, Andrés Manuel, chamou os atos de "tentativa de golpe dos conservadores no Brasil incentivados pelas lideranças do poder oligárquico, seus porta-vozes e fanáticos". "Lula não está sozinho, tem o apoio das forças progressistas de seu país, do México, do continente americano e do mundo", ressaltou o mandatário.

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, escreveu: "Rejeitamos categoricamente a violência gerada pelos grupos neofascistas de Bolsonaro que têm agredido as instituições democráticas do Brasil. Nosso apoio a Lula e ao povo brasileiro que com certeza se mobilizará em defesa da Paz e de seu presidente".

"Condenamos veementemente o assalto ao Congresso, Palácio e Supremo Tribunal do Brasil por grupos antidemocráticos. Os fascistas sempre buscarão tomar pela força o que não conseguiram nas urnas. Nossa solidariedade ao povo brasileiro e ao presidente Lula", disse o presidente da Bolívia Luis Arce.