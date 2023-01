Invasão ao Congresso e destruição em prédios são destaques em jornais do mundo inteiro

Rio - A invasão ao Congresso Nacional, ao Palácio do Planalto e ao Supremo Tribunal Federal por bolsonaristas radicais, neste domingo (8), foi manchete nos principais jornais do mundo, nesta segunda-feira (9). A imprensa internacional repercutiu os ataques de vândalos que furaram o bloqueio feito pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF ) e depredaram o interior dos prédios públicos mais importanted da Capital. Os atos antidemocráticos são organizados por eleitores que não aceitam a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas urnas em 2022.

O "The New York Times", dos Estados Unidos, e o "The Guardian", do Reino Unido, compararam os ataques aos que ocorreram no Capitólio, sede do Legislativo nos Estados Unidos, no dia 6 de janeiro de 2021, após a derrota de Donald Trump nas eleições de 2020. O "The Guardian" ainda citou a postura do ex-presidente Jair Bolsonaro após a vitória de Lula nas urnas. "Voou para fora do Brasil na véspera da posse de Lula e está na Flórida. Ele ficou quase em silêncio após a vitória de Lula, com muitos interpretando seu silêncio como um tácito aprovação dos manifestantes antidemocráticos que vêm convocando militares do Brasil para intervir", diz um trecho da publicação.

O "El Mundo", da Espanha, considerou a situação como "um assalto que busca desestabilizar o governo de Luís Inácio Lula da Silva".

Veja repercussão dos principais jornais do mundo:

The Guardian, Reino Unido: "Invasão no estilo do Capitólio no Brasil: apoiadores de Bolsonaro atacam Congresso".

The New York Times, dos Estados Unidos: "Na capital do Brasil, uma multidão frenética ataca o Congresso, aparentando os ataques de 6 de janeiro (ao Capitólio dos Estados Unidos)".

The Washington Post, dos Estados Unidos: "Repartições do governo do Brasil atacadas."

The Wall Street Journal, dos Estados Unidos: "Manifestantes pró-Bolsonaro atacam o Congresso e a Alta Corte do Brasil".

El País, Espanha: "Assalto à democracia no Brasil; Bolsonaristas atacam as instituições em Brasília".

El Mundo, Espanha: "Os bolsonaristas tentam fazer um golpe à democracia no Brasil."

Corriere Della Sera, Itália: "Brasil, assalto ao Parlamento".

Diário de Notícias, Portugal: "Bolsonaristas enfrentam a polícia e invadem o congresso nacional"

Clarín, Argentina: "Comoção no Brasil pelo assalto ao Congresso de ativistas de Bolsonaro".

