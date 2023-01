Protesto na Ponte dos Remédios em São Paulo - Reprodução: redes sociais

Publicado 09/01/2023 10:26 | Atualizado 09/01/2023 10:46

Um protesto bolsonarista bloqueou uma das principais vias de São Paulo, e provocou transtornos no trânsito na manhã desta segunda-feira, 9, na Marginal Tietê. Os vândalos interditaram a pista ateando fogo em objetos. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o bloqueio começou por volta das 5h40 e terminou às 7h58. A ação ocorreu no dia em que a prefeitura retomou o rodízio de veículos.

O bloqueio afetou a circulação da Rodovia Castello Branco, que às 7h20 registrava congestionamento de mais de três quilômetros. O grupo colocou fogo em entulhos e pneus para impedir a circulação de veículos As chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros e as pistas foram liberadas totalmente duas horas depois.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também registrou um ato de bolsonaristas na rodovia Régis Bittencourt, na altura de Embu das Artes, na região metropolitana da capital paulista. Segundo a corporação, cerca de 15 bolsonaristas colocaram fogo em pneus e interditaram parcialmente a via. A pista foi liberada por volta das 5h50.

As ações aconteceram horas depois do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) publicar nas redes sociais que não admitia manifestações violentas no estado. "Para que o Brasil possa caminhar, o debate deve ser o de ideias e a oposição deve ser responsável, direcionado. Manifestações perdem a tolerância e a razão a partir do momento em que há violência, depredação ou cerceamento de direitos. Não admitimos isso em SP!", escreveu.