Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro durante a invasão ao prédio do Congresso Nacional, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília - LUCAS NEVES/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 09/01/2023 12:36 | Atualizado 09/01/2023 13:19

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) informou que pelo menos 15 crimes foram identificados nas ações de vandalismo de bolsonaristas presos no último domingo, 8, invadirem o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e a sede do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília . Entre eles, estão golpe de Estado, dano a bem público e lesão corporal. O Grupo radical depredou o patrimônio público, quebrou vidraças e destruiu documentos.