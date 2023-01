O detido foi fotografado sobre uma mesa no Palácio do Planalto - Reprodução/Redes Sociais

O detido foi fotografado sobre uma mesa no Palácio do PlanaltoReprodução/Redes Sociais

Publicado 10/01/2023 12:05 | Atualizado 10/01/2023 12:09

A Secretaria de Segurança do Distrito Federal informou que na noite desta segunda-feira, 9, mais dois terroristas envolvidos nos ataques na Praça dos Três Poderes foram presos pela Polícia Civil. O primeiro, que não teve o nome divulgado, é um motoboy de 43 anos, fotografado em cima de uma mesa no Palácio do Planalto. Segundo as autoridades, ele não tem antecedentes criminais.

O segundo detido é um analista de sistema, de 35 ano, cuja identidade também não foi divulgada. De acordo com a Polícia Civil, ele foi fotografado participando dos atos de vandalismo cometidos contra o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o edifício do Supremo Tribunal Federal (STF).

Ambos foram identificados pela Polícia Civil graças às imagens divulgadas nas redes sociais e a denúncias encaminhadas à Secretaria de Segurança do Distrito Federal. Ainda não há informações sobre os depoimentos da dupla.

A Polícia Militar do Distrito Federal recuperou uma das armas de choque furtadas do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), durante a invasão do Palácio do Planalto no domingo, 8. Ela fora abandonada no gramado do Eixo Monumental, nas proximidades da Praça do Três Poderes. Segundo a corporação o armamento não-letal foi devolvido ao GSI, responsável pela investigação do crime.