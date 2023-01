O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, criticou o senador eleito Sérgio Moro - Divulgação: Congresso

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, criticou o senador eleito Sérgio MoroDivulgação: Congresso

Publicado 10/01/2023 15:19

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que o ex-juiz e senador Sergio Moro (União Brasil-PR) "passou pano" para os atos de violência que ocorreram neste domingo, 8, em Brasília. Para Padilha, qualquer pessoa que "não repudia de forma veemente é alguém que não tem apreço pela democracia". No fim de semana, apoiadores radicais do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram e depredaram os prédios públicos e históricos do Congresso Nacional, Superior Tribunal Federal (STF) e Palácio do Planalto.

"A declaração do senador eleito Sérgio Moro é uma demonstração disso (de passar pano). Não repudiar de forma veemente os atos terroristas cometidos ontem (domingo), quem não repudia de forma veemente é alguém que não tem apreço pela democracia ou não tem percepção da gravidade do que vivemos ontem", disse em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura de SP.

O ministro ainda defendeu que os políticos que insistirem em apoiar tais atos de violência serão isolados politicamente. "Qualquer parlamentar que venha incitar atitudes como a de ontem, venha colaborar e incentivar atitudes como a de ontem serão devidamente isolados politicamente", afirmou.

Em resposta, Moro afirmou que repudiou os fatos "desde o início da violência" e que defende, desde o final das eleições, que "oposição ao novo Governo deveria seguir o caminho da lei e do respeito às instituições".

"A declaração do Ministro Padilha busca ocultar as falhas do Governo atual em prevenir os ataques. Por que a Força Nacional não foi afinal colocada de prontidão na Praça dos Três Poderes já que tinham informações de inteligência?", disse.

No domingo, 8, um pouco antes dos atos violentos começarem, o ex-juiz afirmou também em rede social que o novo governo Lula estava "mais preocupado em reprimir protestos e a opinião divergente do que em apresentar resultados". "De volta o loteamento político irrestrito de ministérios e estatais. Tudo em prol de uma misteriosa "reconstrução" sem qualquer rumo. Não é um bom começo", disse.

Posteriormente, com o início das invasões, Moro voltou às redes sociais para se posicionar novamente: "A oposição precisa ser feita de maneira democrática, respeitando a lei e as instituições", disse.