A embaixadora brasileira Maria Luiza Viotti deve ser a primeira mulher a chefiar a embaixada nos Estados Unidos - José Cruz/Agência Brasil

Publicado 11/01/2023 18:30

Brasília - Maria Luiza Viotti lidera a corrida para comandar a embaixada em Washington, nos Estados Unidos. A embaixadora pode ser a primeira mulher a chefiar o posto diplomático mais cobiçado e estratégico do Itamaraty. A expectativa do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é anunciar até o fim desta semana os nomes comandarão as embaixadas mais importantes do Brasil, como revelou blog da jornalista Julia Dualibi, no 'g1'.

Viotti é o nome mais forte para substituir o embaixador Nestor Forster, exonerado esta semana. Indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ele ocupava o cargo desde o fim de 2020 e é considerado um nome do grupo mais ideológico do Itamaraty. Vale lembrar que o ex-chefe do Executivo sugeriu o nome do filho e deputado federal Eduardo Bolsonaro para comandar a embaixada em Washington, mas a empreitada não prosperou no Senado.

A escolha de Viotti pode consolidar a promessa de pluralidade do governo Lula com nomeação de mulheres para cargos do alto escalão. A atual gestão já tem um número recorde de mulheres em ministérios, 11 no total, e confirmou Tarciana Medeiros e Rita Serrano como presidentes do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, respectivamente.

Economista e diplomata de carreira, Maria Luiza Viotti foi embaixadora na Alemanha e na Organização das Nações Unidas (ONU). Lá, atuou como chefe da secretaria de Ásia-Pacífico e chefe de gabinete do diretor-geral da entidade, António Guterrez.

Lula, que já havia anunciado a embaixadora Maria Laura da Rocha para a secretaria-geral do Itamaraty, ainda planeja indicar mais uma mulher para comandar a embaixada em Buenos Aires, na Argentina.