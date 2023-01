Governador do DF, Ibaneis Rocha - Reprodução: redes sociais

Publicado 13/01/2023 18:38 | Atualizado 13/01/2023 18:41

Brasília - Durante depoimento à Polícia Federal, o governador Ibaneis Rocha (MDB) afirmou que o Exército impediu a retirada do acampamento de bolsonaristas localizado em frente ao Quartel-General, em Brasília. De acordo com Ibaneis, o acampamento estava instalado em uma área "sujeita a administração do comando do Exército" e ele teria combinado com os militares a data de 29 de dezembro de 2022 para o início da remoção dos manifestantes. Porém, segundo ele, o prazo foi "sustado por ordem do comando do Exército".

Ainda segundo Ibaneis, as tratativas com o Exército ficavam a cargo da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) e que a equipe de transição do governo federal "tinha conhecimento da oposição do Exército na retirada dos acampamentos".



O político compareceu à sede da corporação para prestar esclarecimentos, nesta sexta-feira (13). Ele foi afastado do cargo por 90 dias pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moares, depois que bolsonaristas invadiram as sedes dos Três Poderes.