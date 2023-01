Cinco sacadas do Edifício Paranavaí desabaram - Twitter/Reprodução

Publicado 13/01/2023 18:57

Florianópolis - Cinco sacadas do Edifício Paranavaí, no bairro Pioneiros, em Balneário Camboriú, desabaram na tarde desta quinta-feira, 12. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o colapso estrutural começou em uma marquise no sétimo pavimento, mas não deixou feridos. A Defesa Civil da cidade catarinense interditou a frente do edifício e seis apartamentos afetados pela queda. Ainda não se sabe o motivo do desabamento.