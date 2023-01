Atos golpistas em Brasília aconteceram no domingo, 8 - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Atos golpistas em Brasília aconteceram no domingo, 8Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 15/01/2023 12:54

A senadora Soraya Thronicke (União Brasil-MS) disse que a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) que visa apurar os responsáveis pela invasão da sede dos Três Poderes, em 8 de janeiro, já soma 47 assinaturas, 20 a mais do que o necessário para abrir a investigação.

Em entrevista ao site Poder360, ela afirmou que, se aberta, a apuração deve levar 130 dias. O Senado só poderá seguir com a CPI a partir de fevereiro, quando começa a nova legislatura.

Se aberta a comissão, a investigação precisa terminar na mesma legislatura. Além disso, só são contabilizados os votos de senadores eleitos no novo mandato. Nesse cenário, são 33 assinaturas colhidas, ainda mais do que o necessário.

"Nós precisamos ter tempo para averiguar tudo. Principalmente as responsabilidades civis e criminais de financiadores e também de quem está orquestrando, orientando esses atos antidemocráticos", disse a senadora, autora do pedido de CPI.

"Dentro da próxima legislatura já temos a assinatura de 33 senadores. Portanto, senadores que deixam um mandato agora querem colocar as suas digitais [no pedido de investigação]", destaca a senadora, que se diz aberta para colher a assinatura dos novos senadores que assumem em 1º de fevereiro.

Ela promete que a CPI não será "palco político" e não fará "caça às bruxas", mas afirmou que colherá as informações necessárias e realizará oitivas.

"Isso é muito importante deixar claro. Eu sou muito pragmática. Não tem intenção nenhuma. Isso aqui não é um revanchismo, não é nada disso e eu vou deixar isso muito claro", declarou.

Além das assinaturas, é necessário aprovação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Nesse ano, no entanto, haverão eleições para presidente da Casa, em que concorrem senadores da base do governo Bolsonaro, o que dificultaria a instauração.

Thronicke disse que a CPI deve seguir o caminho do dinheiro, para identificar financiadores, agentes públicos e políticos envolvidos no ato que deixou destruído os prédios dos Três Poderes no 8 de janeiro.

"Pessoas deliberadamente não fizeram isso, elas tinham a garantia de que quando elas tomassem essa atitude, algo maior poderia acontecer. Nós queremos saber quem é que deu essa esperança para essas pessoas", declarou.

Sobre a possibilidade de convidar o ex-presidente Jair Bolsonaro para depor, Thronicke fez mistério.

"Eu não sou julgadora nem nada […]. Nós iremos apreciar os requerimentos e vamos analisar durante o período da CPI com quem tem realmente a ver com isso […]. Se o requerimento da oitiva dele for aprovado, sim, é possível", disse.