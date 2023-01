Dois homens morrem após prova física no concurso da polícia penal em Minas Gerais - Imprensa/Polícia Penal Minas Gerais

Publicado 15/01/2023 17:46

Dois homens candidatos no concurso da Polícia Penal de Minas Gerais morreram, a causa das mortes não foi especificada. Eles participavam de exame de resistência física no Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica (CIAAR) de Lagoa Santa, na Grande Belo Horizonte.



A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) mineira divulgou nota de 'profundo pesar pelas mortes dos dois candidatos do concurso'. A Sejusp informou que 'ambos os homens apresentaram um quadro de mal súbito após a finalização do exame físico de corrida de resistência'.

Eles foram atendidos pela equipe que acompanha os testes físicos e levados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Vespasiano. Os homens teriam chegado no local com vida, mas após o quadro de saúde de ambos se agravar, eles não resistiram.