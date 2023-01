Duas pessoas foram carbonizadas e duas asfixiadas por conta da fumaça - Reprodução/Redes Sociais

Duas pessoas foram carbonizadas e duas asfixiadas por conta da fumaçaReprodução/Redes Sociais

Publicado 15/01/2023 13:21 | Atualizado 15/01/2023 13:45

Quatro pessoas morreram após uma explosão do gerador de um clube de tiros, em Manaus, neste domingo, 15. Duas foram carbonizadas e duas asfixiadas por conta da fumaça. Um homem, que sobreviveu, foi levado para o Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto e passa por cirurgia.



Em entrevista ao jornal amazonense D24am, o secretario de Segurança Pública do Amazonas, general Mansur afirmou: "A dificuldade é que foi uma explosão, muita fumaça dentro do clube e os Bombeiros com todo equipamento, oxigênio estão adentrando aos poucos nos recintos está sendo usado os exaustor, e nessa entrada foi encontrado além dos dois (corpos) que estão aqui fora, foram encontrados mais dois corpos lá dentro e tem um ferido lá no 28 de agosto. Peço paciência, porque é uma operação que provavelmente vai durar o dia todo."

Além da Polícia Militar (PMAM), equipes do Corpo de Bombeiros do Estado do Amazonas (CBMAM) permanecem no local pois ainda há focos de incêndio.



O clube de tiros reuniu aproximadamente 20 pessoas neste domingo (15).