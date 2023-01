Após solicitação da OAB, justiça pede divulgação de lista de bolsonaristas radicais liberados - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Após solicitação da OAB, justiça pede divulgação de lista de bolsonaristas radicais liberadosMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 15/01/2023 17:17 | Atualizado 15/01/2023 17:36

A Justiça do Distrito Federal determinou que a Secretaria de Administração Penitenciária do DF (Seape) divulgue a lista com os nomes de bolsonaristas radicais presos no domingo passado (8), após atos de vandalismo na Praça dos Três Poderes, e que foram liberados após prestar depoimento em audiência de custódia.



A lista com nomes das 507 pessoas que já prestaram depoimento nas audiências não foi divulgada. A Justiça acatou pedido da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), para 'evitar tumulto na entrada das unidades prisionais'.



O Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT) e Ministério Público Federal no DF (MPF-DF) realizam as audiências desde quarta-feira (11), mas a decisão de soltura dos presos parte do ministro do STF Alexandre de Moraes.



Contabilização das prisões na tentativa de golpe frustrada



Após ataques terroristas aos três poderes, 1.398 pessoas foram presas em Brasília, segundo lista divulgada pela Seape, na sexta-feira (13); 904 homens estão no Centro de Detenção Provisória - , Complexo da Papuda e 494 mulheres estão na Penitenciária Feminina do DF - Colmeia.



Os bolsonaristas presos pelos atos terrorista serão transferidos aos seus estados de origem. O interventor federal da Segurança Pública do DF Ricardo Cappelli acredita que o trabalho das audiência de custódia devem terminar neste domingo (15).



"O sistema prisional aqui do Distrito Federal tem que absorver os que ficarão", disse Ricardo Cappelli.

A Penitenciária da Papuda já está com a capacidade máxima quase dobrada, após a prisão dos golpistas. O presídio tem 1.176 vagas e, atualmente conta com 2.139 detentos.



A Penitenciária Feminina conta com 1.028 vagas. Com as prisões das mulheres suspeitas de atos de terrorismo, passou para 1.148 detentas.