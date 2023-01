Bolsonaro - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Bolsonaro Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 16/01/2023 21:14

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) falou com apoiadores que estavam na frente da casa onde ele está hospedado em orlando, nos Estados Unidos. Ele viajou para o país norte-americano dias antes da posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como presidente do Brasil.



Durante o rápido encontro, o ex-chefe do Executivo brasileiro falou sobre os atos golpistas realizados no dia 8 de janeiro e que tiveram como alvo a Praça dos Três Poderes, localizada no Distrito Federal.



"Lamento o que aconteceu dia 8, uma coisa inacreditável. Mas no meu governo, o pessoal aprendeu o que é política, conheceu os poderes, começou a dar valor à liberdade. Eu falava para alguns sobre a liberdade, e eles diziam que era igual ao sol, nasce todo dia, mas não é bem assim não. A gente acredita no Brasil”, afirmou.

Bolsonaro também falou sobre "deslizes" que cometeu ao longo dos seus quatro anos de governo, e usou uma analogia com casamentos para fazer justificações.



“Em quatro anos, todo dia era segunda-feira. Tem alguns furos? Tem, lógico. A gente comete alguns deslizes em casa, quem dirá no governo. Só que em casa a gente sabe quem é o responsável. É sempre nós, os maridos”, disse.



Alta hospitalar



Na noite do dia 10 de janeiro, o ex-presidente voltou à mansão onde está hospedado, na Flórida, nos EUA, após receber alta do hospitalar .



O ex-mandatário foi levado ao hospital americano após sentir um "desconforto abdominal" , informou Michelle Bolsonaro em uma publicação nas redes sociais no dia 9.



Ele está hospedado nos Estados Unidos desde o dia 30 de dezembro, véspera de deixar o governo, quando embarcou para Orlando e não entregou a faixa presidencial ao atual chefe do Executivo, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).