Advogado pediu salvo-conduto ao ex-presidente e para o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal - Reprodução

Advogado pediu salvo-conduto ao ex-presidente e para o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito FederalReprodução

Publicado 18/01/2023 12:45 | Atualizado 18/01/2023 12:46

Brasília - O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou nesta quarta-feira, 18, o habeas corpus que pedia salvo-conduto ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e ao ex-ministro da Justiça de Bolsonaro e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. Ambos são investigados por suspeita de envolvimento nos atos golpistas do dia 8 de janeiro, em Brasília