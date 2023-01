Joaquim Barbosa, ex-ministro do STF, fez duras críticas ao ex-presidente Hamilton Mourão - Reprodução

Publicado 22/01/2023 16:02

Rio - O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa, reagiu duramente às declarações dadas pelo ex-vice-presidente Hamilton Mourão. O senador eleito pelo Republicanos-RS criticou a troca de comando no Exército anunciada ontem pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que, no sábado, 21, confirmou a demissão do general Júlio César de Arruda. O general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, comandante militar do Sudeste, assumiu o posto Nas redes sociais, Joaquim Barbosa foi enfático nas críticas ao ex-presidente doConselho Nacional da Amazônia: "Poupe-nos da sua hipocrisia, do seu reacionarismo, da sua cegueira deliberada e do seu facciosismo político". Barbosa afirma que "fatos são fatos!" e pede "mais respeito a todos os brasileiros!"