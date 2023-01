Assessoria do gabinete de Lula confirmou o cancelamento, mas não disse se o encontro será remarcado - Divulgação/Ricardo Stuckert

Publicado 23/01/2023 13:54 | Atualizado 23/01/2023 14:09

O encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o líder da Venezuela, Nicolás Maduro, que estava marcado para esta segunda-feira, 23, foi cancelado. A reunião, que aconteceria em Buenos Aires, capital da Argentina, foi adicionada à agenda de Lula no início da manhã, no entanto, já não consta mais entre os compromissos.A informação também foi confirmada pela assessoria da Presidência, que não informou o motivo do cancelamento e nem disse se o encontro será remarcado.Lula está na Argentina, em sua primeira viagem internacional após tomar posse do cargo. A visita, a convite do presidente Alberto Fernández, marca a retomada da relação entre os dois países, após período de distanciamento entre os governos.Na terça-feira, 24, o mandatário brasileiro participará da reunião de cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac).