Fernández confirma que conversou com Lula sobre levar gás ao Brasil - AFP

Publicado 23/01/2023 14:45 | Atualizado 23/01/2023 15:51

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, confirmou nesta segunda-feira, 23, que sua reunião com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em Buenos Aires tratou sobre como levar gás de xisto da região de Vaca Murta para o Brasil.

De acordo com Fernández, a reunião com Lula e sua equipe foi "sensacional".

"Tenho certeza que estamos avançando em nível mais profundo do que tínhamos. Nossa aproximação vai durar décadas", disse o líder argentino, em declaração à imprensa na Casa Rosada. "Todos conhecem o carinho e admiração profundos que tenho por Lula. É um líder regional e grande estadista", seguiu, ao citar a forma de governar do petista no primeiro mandato e as políticas de combate à fome nos primeiros governos do PT. "Sinto que agora Argentina e Brasil lançam nova etapa", declarou.