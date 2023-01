Grupo de ativistas exibia uma faixa com os dizeres 'Jail Bolsonaro' em frente ao condomínio que hospeda o ex-presidente em Orlando - Reprodução

Grupo de ativistas exibia uma faixa com os dizeres 'Jail Bolsonaro' em frente ao condomínio que hospeda o ex-presidente em OrlandoReprodução

Publicado 24/01/2023 15:12

Orlando - Apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) tentaram impedir, na segunda-feira, 23, um protesto contra o ex-presidente em Orlando, nos Estados Unidos. Com caminhão coberto por painéis de LED e faixas com criticas ao antecessor de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), um grupo de ativistas protestava em frente ao condomínio Encore Resort, onde Bolsonaro passa férias com a família, quando foi atacado por bolsonaristas.

Vídeos divulgados pelo perfil 'Defend Democracy in Brazil' mostram o momento em que um homem, com camiseta preta e óculos, puxa um dos cartazes e tenta impedir a gravação do vídeo. Entre os dizeres das faixas estavam as seguintes frases: 'Jail Bolsonaro' (prendam Bolsonaro, em tradução livre), 'sem anistia', 'nossa bandeira jamais será terrorista' e 'genocida'.

Activists denouncing #Bolsonaro’s crimes in #Orlando are attacked by one of the ex-president’s aggressive fanatics. Seconds before he tried to reach the camera in this video he had pulled on the banner #JAILBolsonaro . Below is his car plate too- know him? Let us know! #brazil pic.twitter.com/wkHi0QrhmZ — Defend Democracy in Brazil (@BrazilDemocracy) January 23, 2023

O grupo de ativistas já realizou protestos quando Bolsonaro participou da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York, em setembro do ano passado. A gigantesca projeção com o rosto de Bolsonaro e a palavra 'shame' (vergonha) em um tradicional arranha-céu da cidade viralizou nas redes sociais. No entanto, tem recebido apoio de brasileiros que vivem em Orlando no improvisado 'cercadinho' em frente da mansão alugada do ex-lutador do UFC José Aldo.

Preocupado com a perda de capital político em decorrência dos ataques terrorista e com a divulgada da chamada 'minuta do golpe', o ex-presidente, que se recupera de um quadro de obstrução intestinal, admitiu a possibilidade de encurtar as férias e voltar para o Brasil.