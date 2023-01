TCU realizará auditoria para avaliar causas da crise dos Yanomami - Divulgação/Condisi-YY

TCU realizará auditoria para avaliar causas da crise dos YanomamiDivulgação/Condisi-YY

Publicado 25/01/2023 17:30

O TCU (Tribunal de Contas da União) informou, nesta quarta-feira (25), que vai realizar, imediantemente, uma auditoria para avaliar o motivo da vulnerabilidade dos povos indígenas, em especial dos Yanomami.

O anúncio da abertura da auditoria foi feito pelo ministro Bruno Dantas, presidente do TCU. O procedimento será feito em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU).



"Na esteira da grave crise na terra indígena Yanomami, o Plenário do

@TCUoficial ratificou minha ordem de abertura imediata de auditoria na política de saúde indigena. Auditaremos em conjunto com a @CGUonline mais de R$ 1,5 bi empenhados pela União em 2021, e R$ 1,43 bi em 2022", escreveu Dantas.

O presidente do TCU pontuou que a atuação junto com a CGU foi definida em uma reunião realizada com Vinícius Carvalho, ministro-Chefe da Controladoria-Geral.

"Ressalto que, nesta semana, conversei com o Ministro-Chefe da Controladoria-Geral da União, Vinícius Carvalho, e acordamos uma atuação conjunta e permanente de nossas instituições com vistas a apoiar o Ministério da Saúde em ações imediatas e eficazes, aptas a superar essa inadmissível cenário vivenciado pelos Yanomami", ressaltou Bruno.



O relator deste processo de auditoria será ministro Vital do Rego, vice-presidente do Tribunal de Contas da União.



Abertura de inquérito da PF



A Polícia Federal informou, nesta quarta-feira (25), que determinou a abertura de um inquérito para investigar e apurar um possível crime de genocídio e omissão de socorro na assistência dada pelo governo federal aos indígenas Yanomami.



A investigação foi aberta pela Polícia Federal a pedido do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino , e vai tramitar no estado de Roraima.



Até agora, mais de mil indígenas em estado grave de saúde foram resgatados do território Yanomami no estado de Roraima. Equipes do Ministério da Saúde atuam de forma emergencial em comunidades dentro da reserva.