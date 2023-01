Marina Silva se reunirá com ministra alemã - Agência Brasil

Marina Silva se reunirá com ministra alemãAgência Brasil

Publicado 28/01/2023 14:16

Paralelamente ao encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o chanceler alemão Olaf Scholz, em Brasília, na segunda-feira, 30, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, e a ministra Federal da Cooperação Econômica e Desenvolvimento da Alemanha, Svenja Schulze, se reunirão para tratar de projetos de cooperação entre os dois países, como o Fundo Amazônia.

O Fundo foi suspenso durante o governo de Jair Bolsonaro. A expectativa é a de que os dois países assinem um acordo de retomada. O Fundo contará com um total de 35 milhões de euros. De acordo com o governo, a Cooperação Brasil-Alemanha para o Desenvolvimento Sustentável teve início há seis décadas e envolve governos, iniciativa privada e sociedade civil. O apoio no setor de florestas ocorre desde a Rio-92.

Há previsão de que as ministras concedam entrevista coletiva às 9h30, após o encontro.