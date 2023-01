Salão no prédio do STF foi alvo de depredação durante os ataques terroristas - Reprodução / Mídias Sociais

Salão no prédio do STF foi alvo de depredação durante os ataques terroristasReprodução / Mídias Sociais

Publicado 30/01/2023 08:21

Após os atos terroristas que vandalizaram os Três Poderes em Brasília no início do mês, o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), que estava em reforma, deve receber a primeira sessão de 2023 já nesta semana.

Nas últimas semanas, diversos profissionais se reuniram em uma força-tarefa para conseguir recuperar pelo menos parte do edifício-sede da Corte antes do início do ano Judiciário.

Devido ao tombamento histórico do prédio diversos itens tiveram que passar por um trabalho minucioso, já que não podiam ser trocados. A recuperação e a reforma, dentro dos padrões exigidos pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), foram finalizadas antes de receber a primeira solenidade de abertura do Ano Judiciário.

Além disso, coisas que haviam sido roubadas, como as togas dos ministros, foram compradas novamente. A fiação elétrica foi refeita e as câmeras e armários recolocados.

O brasão da República e o crucifixo que também compõem o ambiente foram restaurados e recolocados em seus lugares.

No total, o prejuízo estimado com os atos terroristas só no STF é de R$ 5,9 milhões. No entanto, ainda não há estimativa de quanto ficou a reforma só do plenário.

O evento que abre o Ano Judiciário deve ocorrer na próxima quarta (1º), às 10h. A solenidade costuma contar com a participação dos chefes dos Poderes da República, do Ministério Público e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A primeira sessão ordinária também será na quarta, a partir das 15h.