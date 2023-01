Cantotr Marcelo Sena morre aos 58 anos - Reprodução do Instagram

Publicado 30/01/2023 10:37

Rio - O cantor Marcelo Sena, da banda Coisa Nossa, morreu aos 58 anos, em Brasília, neste domingo. A informação foi confirmada através do perfil oficial do grupo. O sambista lutava contra um câncer de próstata com metástase nos ossos desde 2018.

Nas redes sociais, os famosos lamentaram o falecimento do artista. "Você lutou bravamente, chegou a hora de descansar. Esteja com Deus, querido. Aos familiares, amigos e à banda Coisa Nossa meus mais sinceros sentimentos", escreveu Adriana Samartini. "Nosso fenômeno se foi para outros caminhos, que o senhor o guie em sua nova jornada amigo”, comentou Dhi Ribeiro.

Nascido e criado em Brasília (DF), Marcelo ajudou a fundar a banda Coisa Nossa nos anos 1980. Em 2018, ele foi diagnosticado com câncer, já em metástase. Mesmo com a doença, o cantor não se afastou dos palcos. No fim do ano passado, ele teve uma piora em seu estado de saúde, precisou ser internado e necessitou de transfusão de sangue. Sem plano de saúde, o sambista recebeu ajuda financeira de fãs e amigos para custear seu tratamento.