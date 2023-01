A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, se reuniu com a ministra da Cooperação da Alemanha, Svenja Schulze - AFP

Publicado 30/01/2023 12:41

Brasília - A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou nesta segunda-feira, 30, que o governo federal usará recursos do Fundo Amazônia para ajudar o povo Yanomami. Após as denúncias da situação de abandono da população indígena, que enfrenta uma grave crise humanitária e sanitária, com registros de mortes provocadas por doenças como desnutrição e malária. A contaminação por mercúrio, descartado pelo garimpo ilegal no rios da Terra Yanomami, em Roraima, é outra causa de doenças.



"Os recursos do Fundo Amazônia serão deslocados para ações emergenciais. Essas ações estão sendo tratadas em vários níveis, que envolvem: a questão da saúde; o tratamento ao problema da grave situação de fome, que está assolando as comunidades; a parte de segurança, para que essas pessoas possam ficar em suas comunidades, e isso tem a ver com operações de desintrusão do garimpo criminoso dentro dessas comunidades", afirmou Marina.

Após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o Fundo Amazônia, que bloqueou os recursos durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), anunciou a reativação do programa criado em 2018 para financiar ações de redução do desmatamento e de emissões provenientes da degradação da floresta, além de projetos que incentivem o desenvolvimento sustentável. A Noruega informou que o Brasil já poderia gastar cerca de R$ 3 bilhões doados ao Fundo Amazônia. Já Alemanha anunciou a destinação de 35 milhões de euros, cerca de R$ 192,5 milhões.

Marina Silva anunciou a medida os recursos do fundo ao povo Yanomami após o encontro com a ministra da Cooperação da Alemanha, Svenja Schulze, nesta segunda, 30. Os governos de Alemanha e Noruega, juntos, são responsáveis por mais de 99% dos depósitos.