Publicado 30/01/2023 21:26

Brasília - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) solicitou, na última sexta-feira (27), um visto de turista para permanecer por mais seis meses nos Estados Unidos. De acordo com uma publicação do jornal britânico Financial Times, o pedido junto à embaixada dos EUA foi expedido pelo advogado Felipe Alexandre, fundador da AG Immigration.

A autorização para fins turísticos não permite que a pessoa exerça atividades remuneradas no país e agora precisa ser aprovada pelo Departamento de Estado dos EUA.

O visto diplomático que Jair Bolsonaro teria utilizado para entrar nos Estados Unidos no dia 30 de dezembro do ano passado perdeu a validade nesta segunda-feira (30).

Não há a confirmação sobre qual visto o ex-presidente usou para entrar no território norte-americano, contudo, como ele ainda exercia o cargo de presidente na data da viagem, é provável que tenha utilizado o documento da categoria A-1.

O visto desta categoria é concedido pelos EUA apenas para autoridades de Estado internacionais entrarem no país. Os titulares deste tipo de autorização não podem ser julgados por nenhum tribunal norte-americano, e também não podem arrumar emprego no país durante a sua estadia.

A validade deste visto expira 30 dias após a saída da autoridade do seu cargo público, e este prazo pode ser utiliado para que a pessoas solicite uma alteração no documento, a fim de permanecer nos Estados Unidos por mais alguns meses.

No dia 12 de janeiro, um grupo de 46 democratas enviou uma carta ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pedindo a revogação do visto usado por Jair para entrar no país.