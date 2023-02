Encarte distribuído a convidados mostra plenário antes e após atos de vandalismo, além do resultado da restauração - Reprodução

Publicado 01/02/2023 12:47

Brasília - Durante a cerimônia que marcou a abertura do ano judiciário de 2023, na manhã desta quarta-feira, 1º, o Supremo Tribunal Federal distribuiu (STF) aos convidados um encarte com três imagens do plenário da Corte, antes e depois dos ataques golpistas de 8 de janeiro.

A primeira imagem mostra a visão tradicional da sala de julgamentos. Na sequência, outra com o resultado da depredação dos atos de vandalismo contra sede do STF. A última imagem revela o espaço completamente restaurado antes da solenidade desta quarta-feira. A Corte estima danos no patrimônio na faixa dos R$ 5,923 milhões, até o momento.

O encarte acompanha uma declaração da presidente do STF, ministra Rosa Weber:



"Estarmos reunidos neste Plenário três semanas após os ataques criminosos contra a democracia constitucional é a demonstração de que este Supremo Tribunal Federal e seus ministros jamais serão intimidados na missão precípua da guarda da Constituição", diz Rosa Weber.



"Lembraremos sempre do 8/1/2013 para que ele jamais se repita e para que todos saibam que o STF e sua atuação em defesa do estado democrático de direito são inabaláveis".