Diego Kaliniski, de 25 anos, foi morto em Vera, no Mato GrossoRedes Sociais/Reprodução

Publicado 06/02/2023 18:17 | Atualizado 06/02/2023 18:43

Vera (MT) - A Polícia Civil de Mato Grosso instaurou investigação para apurar se houve excesso na abordagem da PM, que resultou na morte do jovem Diego Kaliniski, de 25 anos, na madrugada deste domingo, 5.

A Polícia Militar também se manifestou. Em nota, disse que os envolvidos foram afastados e deslocados para serviços administrativos em outra cidade. Uma investigação foi aberta para apurar o caso. O comandante da PM, Alexandre Corrêa Mendes, afirmou que "é preciso falar também sobre a crise de autoridade que permite um jovem esmurrar um policial a fim de evitar ser conduzido".

O Governo do Estado afirmou que não compactua com nenhum tipo de violência ou abuso de autoridade.

Amigos e familiares publicaram homenagens para Diego nas redes sociais Redes Sociais/Reprodução

Relembre o caso

Um policial militar atirou e matou Diego Kaliniski, de 26 anos, na madrugada deste domingo (5), durante uma abordagem em uma ocorrência por perturbação de sossego em Vera, a 486 km de Cuiabá, em Mato Grosso. Pessoas que estavam no local filmaram a ação dos policiais. pic.twitter.com/xaJNB7sKch — Fernanda Tornado Cruzeiro (@TornadoCruzeir1) February 6, 2023

Em um dos vídeos divulgados, é possível ouvir ao menos seis disparos, sendo o último com Diego já caído no chão. O jovem foi atingido no abdômen, não resistiu e morreu no local.

Diego já tinha outras passagens pela polícia, como uma acusação de agressão contra um morador de rua, além de já ter sido alvo, pelo menos outras três vezes, de acusações em ocorrências de perturbação do sossego.

O corpo de Diego foi enterrado na manhã desta segunda-feira, 6, sob protestos de amigos e familiares, que pediam justiça.