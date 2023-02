Diego Kaliniski, de 25 anos, foi morto em Vera, no Mato Grosso - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 05/02/2023 16:32

Vera (MT) - Um jovem de 25 anos foi morto por um policial militar na madrugada deste domingo, 5, em Vera, Região Norte do Mato Grosso, após resistir a uma abordagem durante uma ocorrência por perturbação de sossego. Diversas testemunhas gravaram o momento do ocorrido.

Em um dos vídeos, é possível identificar que os agentes tentam deter Diego Kaliniski, que aparece de camisa laranja e calça jeans. Neste momento, uma confusão generalizada começa quando outras pessoas se envolvem para puxar Diego das mãos do policial. Um dos presentes chega a dizer: "Ele não vai [detido], não".

Na sequência, o jovem cai no chão. Populares pedem pelo fim da confusão: "Parou, parou, parou". Ainda de acordo com o registro, Diego se levanta, agride um dos agentes, que tenta contê-lo, mas ele não aceita e chega a tomar o cassetete do policial. Alguém grita: "Para, Diego".

Em seguida, o policial atira diversas vezes. No vídeo, é possível ver quando um dos disparos acerta o abdômen da vítima, que cai no chão. Ainda assim, mesmo com o jovem imóvel, o agente insiste e atira mais uma vez. Ao todo, é possível contar pelo menos seis disparos.

Várias pessoas se aproximam para tentar prestar socorro. São ouvidos diversos gritos de desespero acompanhados de choros. Testemunhas questionam a abordagem do policial. "O que é isso?", pergunta uma. O agente que disparou contra Diego chega a empunhar a arma novamente após as manifestações.

Ainda em desespero, populares gritam e percebem que o jovem já está sem vida. "Mataram o Diego. Mataram o cara à toa", lamenta outra pessoa. O caso também gerou revolta nas redes sociais.

"Nós faremos justiça. Que Deus liberte nossa família da dor e que você tenha uma passagem tranquila. Que toda maldade caia sobre a Terra", escreveu um primo. "Eterna será minha saudade, bem como a dor de ver meu sobrinho partir. Descansa em paz", publicou uma tia.

"Covardia que fizeram. Ao invés de te protegerem, tiraram sua vida. Que Deus te receba", desabafou um amigo. "Nem acredito, Diego Kaliniski. Jamais esquecerei da pessoa maravilhosa que você era. Que Deus conforte o coração da sua família", postou outra.

Não há informações sobre o enterro do jovem. A Polícia Militar informou que abriu inquérito para apurar os fatos.