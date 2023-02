Guilherme Boulos terá a missão de liderar as bancadas do PSOL e da Rede na Câmara dos Deputados - Reprodução: redes sociais

Publicado 08/02/2023 20:53

O líder do PSOL na Câmara, Guilherme Boulos (SP), afirmou nesta quarta-feira, 8, que não há consenso na base do governo na Casa para apoiar o projeto de lei que revoga a autonomia do Banco Central.

Ao chegar para uma reunião na liderança do governo na Câmara, o deputado disse, contudo, que pedirá aos partidos da base que assinem o requerimento do PSOL para convidar o presidente do BC, Roberto Campos Neto, a ir ao Congresso explicar a condução da política monetária.

O PL de revogação da autonomia do BC foi anunciado ontem pelo PSOL, após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva intensificar as críticas ao nível da taxa básica de juros, a Selic, mantida em 13,75% pelo Comitê de Política Monetária (Copom) na semana passada.

Depois de uma reunião do Conselho Político do governo hoje, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que não há no governo nenhuma ação para mudar a lei de autonomia do BC e que Lula quer apenas fazer o debate sobre a taxa de juros.

Ontem, Boulos chamou Campos Neto de "infiltrado" do ex-presidente Jair Bolsonaro e do ex-ministro da Economia Paulo Guedes. Para o líder do PSOL na Câmara, o presidente do BC age para boicotar a retomada do crescimento econômico.