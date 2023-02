Recurso de Jefferson recebeu dez votos contrários e nenhum a favor - Reprodução

Recurso de Jefferson recebeu dez votos contrários e nenhum a favorReprodução

Publicado 11/02/2023 16:47

Brasília - Os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) decidiram por unanimidade negar a ação feita pelo ex-deputado federal Roberto Jefferson contra o presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) Alexandre de Moraes. O presidente de honra do PTB pediu a suspeição do magistrado na condução dos processos das fake news e milícias digitais.



O recurso recebeu dez votos contrários e nenhum a favor. Como Moraes era um dos envolvidos no episódio, ele não tinha autorização para votar. A relatora do processo, a ministra Rosa Weber, defendeu o arquivamento do documento e seus colegas de plenário concordaram.



Weber relatou que, apesar da defesa de Jefferson tenha entrado com o recurso no fim do ano passado, os fatos apresentados ocorreram de 2019 a 2021. Na visão dela, passou muito tempo. O ex-deputado está preso desde o ano passado, quando jogou granadas e atirou em policiais.



“Na realidade, a simples leitura dos fundamentos expostos pelo arguente revelam que todas as circunstâncias apontadas como evidências da suposta inimizade capital com o magistrado recusado dizem respeito a fatos ocorridos em passado distante, anterior à prisão processual indicada pelo arguente como marco temporal a ser considerado”, afirmou Rosa Weber.



Roberto Jefferson x Alexandre de Moraes

No fim do ano passado, Jefferson provocou Alexandre de Moraes. "Se o ministro Alexandre de Moraes fosse o chefe da diligência, a coisa seria diferente. Se ele tivesse coragem para me enfrentar", afirmou na ocasião.



E acrescentou: "Não é uma coisa de juiz-jurisdicionado, virou de homem para homem. Ele me humilhou e humilhou a minha Ana. A mesma fibra ele tem, como eu tenho, a audácia dos canalhas. Só que nós precisamos nos encontrar pessoalmente para discutir isso".



Poucas semanas depois, o STF determinou a prisão de Jefferson e ele atirou contra policiais federais. Atualmente, o ex-deputado está preso no presídio Benfica, no Rio de Janeiro.