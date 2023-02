Bolsonaro já participou de outro evento em uma igreja nos EUA em 31 de janeiro - AFP

Publicado 10/02/2023 19:45

O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), foi anunciado como palestrante na Church of All Nations (Igreja de Todas as Nações), localizada na cidade de Boca Raton, Flórida. O evento acontece neste sábado, 11, às 16h. No site em que os ingressos foram comercializados, a empresa Yes Brazil USA informa que as vendas estão finalizadas, com os tickets esgotados.

O evento é descrito no site como: "grande encontro da comunidade brasileira do sul da Flórida com o presidente Jair Messias Bolsonaro". A rápida venda gerou reclamações de apoiadores do ex-presidente, que expressaram indignação no perfil do Instagram da organização.

As informações sobre números de ingressos vendidos ou valores não foram divulgadas, nem quais serão os assuntos abordados pelo ex-presidente.

A confirmação da presença no evento ainda não foi feita por Bolsonaro ou familiares.

Este não é o primeiro evento que Bolsonaro participa. No dia 31 de janeiro, ele esteve presente em uma igreja nos Estados Unidos para o "Grande Encontro em Orlando com o capitão Bolsonaro". Nela, os ingressos custavam entre US$10 a US$50, que equivalem cerca de R$ 255.