Lula foi recebido por Joe Biden, na Casa Branca - ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / POOL / AFP

Lula foi recebido por Joe Biden, na Casa BrancaANDREW CABALLERO-REYNOLDS / POOL / AFP

Publicado 10/02/2023 19:21

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou nesta sexta-feira, 10, com o presidente norte-americano, Joe Biden, na Casa Branca, sede do governo dos Estados Unidos. Em um discurso à imprensa de quase dez minutos, Lula tratou de temas como a defesa da democracia no mundo, preservação da Amazônia e o combate à mudança climática.



Neste momento, os dois presidentes têm uma conversa reservada. A reunião vai marcar a retomada da relação entre os dois países, que em 2024 vai completar 200 anos de diplomacia.



Na manhã de hoje, Lula se encontrou com parlamentares do partido Democrata. Por meio das redes sociais, o presidente disse que foram tratados de "programas sociais que desenvolvemos no Brasil, a preocupação que compartilhamos sobre o meio ambiente e futuro do mundo e enfrentamento à extrema-direita e fake news nas redes sociais".