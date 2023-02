O aguardado encontro entre Lula e Joe Biden marcou a reaproximação entre Brasil e Estados Unidos - AFP

O aguardado encontro entre Lula e Joe Biden marcou a reaproximação entre Brasil e Estados UnidosAFP

Publicado 11/02/2023 09:47

Washington - O governo de Joe Biden oficializou a intenção de dialogar com o Congresso dos Estados Unidos para contribuir em projetos para proteger a Floresta Amazônia, incluindo doações para o Fundo Amazônia. O histórico posicionamento foi costurado no aguardo encontro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PL) com o homônimo americano, na noite desta sexta-feira, 10.



"Os Estados Unidos anunciaram sua intenção de trabalhar com o Congresso para fornecer recursos para programas de proteção e conservação da Amazônia brasileira, incluindo apoio inicial ao Fundo Amazônia, e para alavancar investimentos nessa região muito importante", diz trecho do documento divulgado pelo Itamaraty.



Lula viajou para os Estados Unidos a convite do democrata Joe Biden. Na bagagem, o presidente brasileiro levou diversos temas, o papel dos dois países, vítimas de ataques golpistas e antidemocráticos, no combate ao violento extremismo da direita. O meio ambiente e a mudança climática tiveram destaque na aguardada agenda.

O petista e Biden discutiram a conservação e o combate ao desmatamento na Floresta Amazônica e a crise humanitária enfrentada na Terra Indígena Yanomami. Apesar do comunicado, os dois países não disseram os valores. Em seu blog no 'g1', a jornalista Julia Dualibi revelou que o montante chegaria a US$ 50 milhões, cerca de R$ 270 milhões.



O Fundo Amazônia foi criado em 2008 e, desde então, recebeu cerca de R$ 3,3 bilhões em doações. No entanto, Alemanha e Noruega, maior contribuinte, suspenderam o repasse em 2019 após reiterada críticas ao governo de Jair Bolsonaro (PL) no combate às queimadas e ao desmatamento na região, que registraram números recordes nos últimos quatro anos.



Com vitória de Lula, nas urnas, o chanceler alemão, Olaf Scholz, em visita ao Brasil no fim de janeiro, afirmou que o governo do país destinará 203 milhões de euros, cerca de R$ 1,1 bilhão, para ações na Amazônia, sendo que pouco mais de R$ 196 milhõres diretamente para o fundo. O ministro do Clima e Meio Ambiente da Noruega, Espen Barth Eidea, se colocou à disposição da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, para ajudar na reestruturação do projeto.



Questionado sobre a entrada dos Estados Unidos no Fundo Amazônia, Lula sorriu e disse "eu acho que vão". De acordo com ele, Biden está convencido da necessidade de auxiliar países com grandes reservas florestais a preservar estes espaços.



"Não só eu acho que vão, como é necessário que participem. Porque o Brasil não quer transformar a Amazônia num santuário da humanidade, mas o Brasil também não quer abrir mão de que a Amazônia é um território do qual o Brasil é soberano", disse o chefe do Executivo brasileiro antes da nota.