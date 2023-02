O ex-presidente Jair Bolsonaro defende mineração e agropecuária em terras indígenas durante o seu governo - Reprodução

Publicado 12/02/2023 13:38

Brasília - De acordo com dados da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), do Ministério da Saúde, entre junho de 2021 e março de 2022, o governo de Jair Bolsonaro (PL) foi alertado sobre casos de desnutrição dos povos Yanomani e as consequências que os cortes de envios de alimentos causariam.



Os ofícios de alertas foram enviados aos ministérios da Justiça e Segurança Pública e da Cidadania e revelam que a gestão cortou o envio de alimentos, mesmo tendo conhecimento da crise humanitária que se estabeleceu em Roraima após a invasão em massa de garimpeiros ilegais.



A denúncia, feita pelo portal 'UOL', aponta que "o órgão foi alertado pelo menos pelo menos três vezes sobre a situação alimentar dos Yanomami", além de ter recebido a informação sobre as consequências que a interrupção do fornecimento de alimentos e medicamentos poderia causar às comunidades indígenas da região.



A reportagem mostra que em 30 de junho de 2021 foi enviado um ofício ao Ministério da Justiça constando um relatório que apontava "quadro de déficit nutricional" dos Yanomamis e ressaltava "a importância da manutenção das ações de distribuição de alimentos".



Meses depois, outro notificação foi enviada. Este, no dia1° de fevereiro de 2022, encaminhado não só ao Ministério da Justiça, como também ao Ministério da Cidadania, cargo que teve quatro ministros nos últimos quatro anos: Osmar Terra (2019), Onyx Lorenzoni (2020), João Roma (2021) e Ronaldo Vieira Bento (2022).



O ofício citou que o povo Yanomami havia sido 'retirado da Ação de Distribuição de Alimentos a Grupos Populacionais Tradicionais (ADA) e alertava sobre casos de desnutrição e solicitou apoio do governo "na articulação com os ministérios para a distribuição de cestas de alimentos".



Em 23 de março de 2022, o Sesai retomou os alertas com os mesmos informes feitos anteriormente, acrescentando uma sugestão de data para se debater o tema em reunião interministerial.



A suspeita de genocídio Yanomami é alvo de investigação da Polícia Federal a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR). Contudo, o caso corre sob sigilo de justiça e está sob responsabilidade da superintendência da PF em Roraima.