Comemoração de 43 anos do partido deve contar com a presença de Lula - Rovena Rosa/Agência Brasil

Comemoração de 43 anos do partido deve contar com a presença de LulaRovena Rosa/Agência Brasil

Publicado 13/02/2023 08:20

Um jantar do Partido dos Trabalhadores em comemoração aos 43 anos da legenda deve ocorrer na próxima terça-feira (14) e contar com a presença do atual mandatário do país, Luiz Inácio Lula da Silva. Com convites que vão de R$ 500 a R$ 20 mil, a sigla busca arrecadar fundos para fortalecimento das estruturas e bases partidárias pelo país.



Além do presidente Lula, o evento marcado para às 19h deve contar com a presença de ministros, governadores, prefeitos e parlamentares da legenda e de outros partidos da base aliada.



Ao todo, cerca de 300 convites nos valores de R$ 20 mil, R$ 10 mil, R$5 mil e R$ 500 foram disponibilizados. Segundo Gleide Andrade, secretária Nacional de Finanças e Planejamento do PT, , o jantar é por adesão e está em conformidade com a “política de arrecadar fundos para que o partido seja autossustentável financeiramente”.



43 anos do Partido dos Trabalhadores

Com uma programação que já teve início no último domingo (12), o partido realizou conferências, debates, oficinas culturais e shows no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília. Em uma das mesas de conversa, sobre os “próximos desafios para derrotar o fascismo”, Dilma Rousseff, ex-presidente, esteve presente.



Nesta segunda (13), a sigla deve realizar um ato comemorativo no mesmo local às 19h. O presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmaram o comparecimento ao evento através de suas agendas.



Ainda hoje, o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores deverá se reunir em sua sede nacional, em Brasília, para debater a atual conjuntura, assuntos internos e informes da legenda.