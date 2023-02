Carro destruído na Avenida Guarapiranga, no Parque São Luis, Zona Sul de São Paulo - Reprodução/TV Globo

Publicado 13/02/2023 10:25 | Atualizado 13/02/2023 11:00

Sete pessoas que saíam de uma festa estavam no veículo que capotou e ficou totalmente destruído na madrugada desta segundo-feira, 13, na região do Guarapiranga, Zona Sul de São Paulo. Quatro pessoas morreram e outras três ficaram gravimente feridas.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), há grave suspeita de que o condutor do veículo estaria alcoolizado, contudo essa informação só poderá ser confirmada após o resultado de testes.

Ele deve responder criminalmente por homicídio por conduzir veículo automotor sob efeito de álcool e causar o acidente que resultou na morte de outros passageiros.

Uma das testemunhas contou que as vítimas seguiam para outra casa com intuito de continuar a festa. Ela, seguiu a pé, enquanto os outros aceitaram carona no carro.

Uma vítima, de 17 anos, confirmou à polícia que o condutor estava alcoolizado. O motorista, um homem, 42, ficou em silêncio ao prestar depoimento à polícia

Nove viaturas do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para prestar atendimento às vítimas. Um helicóptero Águia-15 da PM também foi acionado para dar suporte à ocorrência.

Ainda segundo a SSP, as três vítimas foram socorridas para os hospitais de Guarapiranga, Campo Limpo e Clínicas. O caso foi registrado no 11º Distrito Policial (Santo Amaro).