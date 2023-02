Brasil

Fiocruz e UFRJ lançam sistema para identificar início de novos surtos

Trabalho foi apresentado nesta terça-feira (14) no Rio de Janeiro; Plataforma permite que cientistas rastreiem surtos em estágio inicial, integrando dados do SUS com outras fontes

Publicado 14/02/2023 21:44 | Atualizado há 11 horas