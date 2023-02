Crimes apurados são falsificação de moeda, introdução em circulação de moeda falsa e associação criminosa - Divulgação/PF

Crimes apurados são falsificação de moeda, introdução em circulação de moeda falsa e associação criminosaDivulgação/PF

Publicado 15/02/2023 10:02

A Polícia Federal deflagra, na manhã desta quarta-feira (15), a quinta fase da Operação Denarius, que investiga grupos criminosos atuantes na disseminação de cédulas falsas em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e região.

Policiais federais cumprem 16 mandados de busca e apreensão nas cidades gaúchas de Passo Fundo (7), Casca (1), Planalto (1), Erechim (5), Santa Maria (1), e em Lages (1), no estado de Santa Catarina, expedidos pela 3ª Vara Federal de Passo Fundo. Dois dos mandados de busca são cumpridos em unidades prisionais em Erechim e Santa Maria, com apoio da Susepe.

A quinta fase da Denarius decorre de investigações que envolvem fatos e grupos criminosos distintos, um deles relacionado com o envio de cédulas falsas através dos Correios e o outro com a aquisição de bens com o pagamento em notas falsas.

Nos municípios de Casca e Planalto, dois homens são suspeitos de adquirirem cédulas falsas através de redes sociais com o fim de, posteriormente, repassá-las no comércio da região, adquirindo mercadorias diversas. As investigações tiveram início a partir de remessas de cédulas falsas interceptadas em agências dos Correios.

Em Passo Fundo e Erechim, são investigados dois grupos criminosos que atuam na disseminação do dinheiro falso. Através de perfis, os integrantes dos grupos efetuavam negociações de aparelhos eletrônicos como celulares, videogames e outros equipamentos através da internet. Os produtos negociados eram adquiridos pelos criminosos com as cédulas falsas.

De acordo com a PF, os crimes apurados nesta etapa da Operação Denarius são falsificação de moeda, introdução em circulação de moeda falsa e associação criminosa.

Os grupos investigados também possuem ligação com o tráfico de drogas e facção criminosa.