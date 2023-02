Acidente ocorreu no município de São Sebastião - Twitter/Reprodução

Publicado 19/02/2023 16:21

Uma casa com três crianças dentro desabou por causa das fortes chuvas em São Sebastião, no litoral norte do estado de São Paulo. De acordo com a prefeitura da cidade, a residência ficava na Praia da Baleia. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

A administração municipal informou ainda que oito famílias, com 28 pessoas no total, estão desabrigadas em razão das fortes chuvas que atingiram a cidade desde a noite deste sábado, 18. Elas foram abrigadas na escola municipal Professora Patrícia Viviani Santana.

Segundo a prefeitura, foram constatados desabamentos de casas e encostas no município. Até o momento, foram registrados 20 pontos de interdição nas vias da cidade.

Chuvas intensas e persistentes que atingem todo o litoral Norte do estado de São Paulo desde a noite de ontem causam bloqueio de estradas, queda de barreiras, inundações, deslizamentos, desabamentos, e afetam o abastecimento de água na região. O governador do estado, Tarcísio de Freitas, informou que está se deslocando para a região para acompanhar a situação.

Em Ubatuba, a cidade mais ao Norte do litoral paulista, uma criança de 7 anos morreu em um deslizamento de terra. Uma rocha atingiu a casa onde ela estava. De acordo com a prefeitura, até o momento, 30 famílias no sul do município estão desabrigadas, nos bairros Sertão da Quina, Maranduba, Arariba e Caçandoca.